“Ma i bambini…” Fedez | solite polemiche dopo le foto in vacanza con i figli Leone e Vittoria

Fedez risponde al commento sulla foto dei figli : bufera sui social. L’artista milanese è scappato dall’Italia ed è andato negli Usa coi figli . Il famoso rapper, in questi giorni al centro di ... (caffeinamagazine)

Fedez sarebbe pronto a trasferirsi: in alcune storie Instagram, il rapper ha raccontato ai follower di essere in cerca di un nuovo letto per i suoi figli, chiedendo scherzosamente consiglio ai fan ... (news.robadadonne)