“Ma come hai fatto?” La svolta di Varrese dopo il Grande Fratello | cosa sta facendo ora

(Di giovedì 4 aprile 2024)ilMassimilianovolta pagina. A dieci giorni dalla finale del reality di Alfonso Signorini gli ex concorrenti stanno tornando alle loro vite e ai loro impegni. A quanto pare Beatrice Luzzi è l’unica ad aver ricevuto proposte lavorative in tv, anche se gli altri nel frattempo sono apparsi in diversi programmiVerissimo. Nella Casa Max si è imposto fin da subito. Coinvolto in diverse dinamichei continui scontri Massimilianoè stato anche più volte criticato e rimproverato dallo stesso Signorini. A volte i suoi modi sono stati considerati troppo duri e diretti. In ogni caso alla fine del reality con Beatrice c’è stato un riavvicinamento, anche se per molti si è trattato solo di strategia. Adesso, comunque, per Max è in ...