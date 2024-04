Lyngby BK-Odense BK venerdì 05 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 4 aprile 2024) In questa stagione il Nedrykningsspil rischia di essere molto interessante, o drammatico se preferite. Si tratta del girone in cui vengono confinate le sei peggiori dopo la prima fase di 22 partite, del quale fanno parte ancheBK eBK. La migliore di queste va a giocare un playoff locale per un posto InfoBetting: Scommesse Sportive e