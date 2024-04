Luton Town vs Bournemouth – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sabato 6 aprile pomeriggio a Kenilworth Road andrà in scena una sfida da metà classifica in Premier League, quando ilaffronterà il. La trasferta infrasettimanale degli Hatters in casa dell’Arsenal si è conclusa con una prevedibile sconfitta per 2-0, mentre la squadra di Andoni Iraola si è avvicinata alla top 10 grazie all’1-0 rifilato al Crystal Palace. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreQuattro giorni dopo aver disputato un ottimo turno contro il Tottenham Hotspur, per poi subire una sconfitta per 2-1, una storia simile si è presentata ...