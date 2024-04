L’uomo dei ghiacci – The Ice Road | film su Rai2 | trama | attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Questa sera, giovedì 4 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv ildei– The Ice. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.dei– The IceMike McCann (Liam Neeson), un camionista esperto in percorsiati, viene incaricato di guidare un convoglio di soccorso attraverso un lagoato in Manitoba, Canada. La sua missione è salvare un gruppo di minatori rimasti intrappolati dopo un crollo della miniera. Il tempo è contato e ilo sottile rappresenta un pericolo costante, ma Mike è determinato a portare ...