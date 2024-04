L’Udinese si prepara all’Inter | Cioffi parte dalla certezza Thauvin – TS

Risultati negativi e beffe nel recupero: Gotti si prepara ad affrontare il Milan con precedenti tutt'altro che positivi - Ma andiamo per ordine. Le 4 sfide Nella stagione 2019/2020, prima che il Covid sconvolgesse le nostre vite, l’attuale tecnico del Lecce si è presentato a San Siro per sfidare il Milan di Pioli con la ...pianetalecce

Manna prepara il primo colpo, pronto l'assalto allo Shakhtar per Sudakov - "Il finale della storia A giugno, o magari anche prima sottotraccia, come nei film di spionaggio, Manna e Giuntoli si sfideranno per la nuova stella del calcio ucraino: Sudakov, l’uomo che divide ", ...areanapoli

Salernitana-Sassuolo, i precedenti. Neroverdi in vantaggio - La Salernitana si prepara alla gara interna contro un Sassuolo in cerca di un successo per i propri encomiabili tifosi, che non faranno mancare, ancora una volta, il proprio supporto. Quella di ...tuttosalernitana