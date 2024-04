Lucrezia | il nuovo singolo della cantautrice è Mirtilli

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024)è ildibolognese con alle spalle la partecipazione a X Factorè ildi, fuori per Futura Dischi. Il brano segna il ritornobolognese a un anno dalla pubblicazione del primo EP Serenata Iceberg, che ha aperto la strada al primo tour in tutta Italia.è il brano che introduce il secondo capitolo del progetto, e lo fa con molta dolcezza. La canzone apre i cancelli a unmondo sonoro e a un immaginario dove uomo e natura si intrecciano armoniosamente, e in cui si respira un’atmosfera di piacevole sospensione. Ogni dettaglio è importante ...