Luciano Darderi si cancella dalle qualificazioni a Montecarlo Scelta inevitabile dopo Houston

(Di giovedì 4 aprile 2024)si ètodel Masters 1000 di. Il tennista italiano ha preso questa decisionela splendida vittoria ottenuta contro l’arfentino Francisco Cerundolo e che gli è valsa la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di. Nei fatti l’attuale numero 73 al mondo non avrebbe avuto modo di rientrare dagli USA e partecipare ai turni preliminari sulla terra rossa del Principato. Unadolorosa vista l’importanza dell’evento e i punti che vengono messi in palio in Costa Azzurra, maper il 22enne, che ora cercherà di proseguire la propria avventura sul mattone tritato statunitense (è atteso dall’incrocio con il padrone di casa Giron). ...

