L' orrore delle foto al processo per il femminicidio di Giulia Tramontano | Morta per emorragia dopo 37 coltellate

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nessuno in aula per la proiezionedel corpo di. La quinta udienza dela carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della fidanzata 29enne incinta al settimo mese, è stata infatti dedicata ai dettagli del rinvenimento del cadavere e a quanto emerso dall’autopsia. Giornalisti e pubblico, tra cui anche diversi studenti di un liceo milanese che...

Jorge Mario Bergoglio venne eletto il 13 marzo del 2013. Oggi l’udienza in piazza e niente festeggiamenti. Il cantiere del sinodo, gli acciacchi, il rapporto con Benedetto XVI, le polemiche per la ... (repubblica)

Roma, 16 mar – La World Professional Association for trans gender Health ( Wpath ) si presenta come una “organizzazione interdisciplinare professionale ed educativa dedicata alla salute dei ... (ilprimatonazionale)

Ostia, 46enne trovata morta in strada. «Scaraventata giù dalla finestra di un palazzo»: indaga la polizia - orrore a Ostia: una donna è stata trovata morta all'alba in strada. È accaduto intorno alle 5 in via Fasan. Si tratta di una cittadina italo brasiliana di 46 anni con precedenti per droga. Sul posto è ...ilmessaggero

Voci di Gaza – Oxfam: “Nel nord della Striscia 300mila persone sopravvivono con 100 grammi di pane al giorno, meno di 250 calorie a testa” - A 6 mesi dall'inizio dei bombardamenti, nel nord di Gaza le persone sopravvivono con 245 calorie al giorno a testa. Meno del 12% del fabbisogno calorico necessario, l'equivalente di 100 grammi di pane ...ilfattoquotidiano

orrore lungo il fiume: riemergono dalle acque dei resti umani mutilati - Scoperta inquietante in Belgio: resti umani ritrovati nella chiusa di Kain. Le autorità indagano per identificare la vittima.newsmondo