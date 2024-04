L' oro aggiorna il record sopra 2 320 dollari l' oncia

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'oro brucia l'ennesimodopo che ieri il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha preso tempo sul taglio dei tassi. Il contratto del metallo con consegna a giugno è salito in nottata fino a 2.322l', per assestarsi in mattinata a 2.315

Asia, Nikkei +1% nonostante il terremoto di magnitudo 6 in Giappone. Tokyo Electric in rally - Mercati azionari asiatici in rialzo (Hong Kong, Cina e di Taiwan chiusi) in vista dei dati chiave sull'occupazione negli Stati Uniti attesi venerdì, dopo che Jerome Powell ha ribadito che la Fed proba ...informazione

