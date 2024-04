L’ora più buia di Kiev | Il fronte può crollare L’Ucraina lancia l’sos E la Nato | subito aiuti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ottaviani Lasi appresta a festeggiare i suoi 75 anni di vita, ma proprio questa ricorrenza si sta trasformando in una riflessione sulla natura stessa dell’Alleanza Atlantica. Il momento è difficile. Il prossimo novembre, se Donald Trump dovesse vincere le elezioni negli Stati Uniti, la natura del Patto potrebbe cambiare in modo consistente. Ma soprattutto, dalarrivano brutte notizie, che implicano un’azione rapida e decisa. Un intervento che, ammesso avvenga, potrebbe comunque arrivare troppo tardi.sta vivendo il momento più difficile dall’inizio del conflitto cominciato oltre due anni fa. L’allarme arriva proprio da alti ufficiali che hanno lavorato con l’ex comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, rimosso a febbraio scorso dalla guida dell’esercito. Le linee ucraine potrebbero ...