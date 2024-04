L’oppositore di Putin | “Solo in cella e costretto a parlare con i gatti Finirò come Navalny”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il critico russo, sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, si trova in un carcere siberiano. La stampa tedesca ha pubblicato una lettera nella quale spiega la sua condizione attuale Molti lo hanno già definitivo il “nuovo”. Ha contestato apertamente il regime di Vladimire sta pagando in prima persona per non essersi allineato alle politiche del Cremlino. È sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, presumibilmente da parte del servizio di sicurezza russo, e sta attualmente scontando una condanna a 25 anni di carcere in una colonia penale in Siberia per “alto tradimento” e “diffusione di disinformazione”. Vladimir Kara – Murza, e Alexey. Molti temono che il giornalista possa fare la stessa fine deldi– Cityrumors.itVladimir Kara-Murza (42 anni), sta ...