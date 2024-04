Lombardia | Terzi | ‘inaugurato a Mantova tratto da 90 km Ciclovia del Sole’

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Inaugurato aillombardo dellanazionale del Sole, infrastruttura per la mobilità dolce che interessa 4 regioni (, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana) e si estende da Verona a Firenze. Illombardo è lungo circa 90 chilometri e si snoda interamente nel territoriono attraversando 10 Comuni: Monzambano, Ponti sul Mincio, Goito, Marmirolo, Portono,, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Moglia. L’opera è stata finanziata con un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro, di cui circa 4 milioni stanziati da Regionee 2,3 milioni dallo Stato.Al taglio del nastro era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere ...

