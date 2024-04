(Di giovedì 4 aprile 2024) Laancora al top inper quanto riguarda lodei. La conferma anche nel 2023 del primato su base nazionale in termini di raccolta deida Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche arriva dai dati del rapporto regionale del centro di coordinamento Raee. Secondo questo studio la regione ha avviato a corretto riciclo 62.660 tonnellate di questa tipologia di, registrando il miglior risultato in termini di volumi di raccolta complessivi. "La- ha commentato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione - è la regione più virtuosa d'ed è un modello europeo anche nella raccolta di Raee. Un risultato rilevante, perché il correttodi questa tipologia ...

La pioggia continua a cadere a Milano e in Lombardia . Le comunità del Parco Lambro sono state evacuate , mentre i vigili del fuoco stanno rispondendo a 150 richieste di soccorso in tutta la ... (fanpage)

Lombardia al top in Italia per lo smaltimento dei rifiuti elettronici: le province più virtuose - Anche nel 2023 confermato il primato che vede la regione eccellere nel campo della raccolta, smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettorniche ...ilgiorno

Uil, 281mila lavoratori in cig nei primi due mesi dell'anno - Le prime tre Regioni con il più alto numero di ore autorizzate di ammortizzatori sociali, sempre tra gennaio e febbraio, risultano la Lombardia (circa 16,8 milioni di ore), il Veneto (circa 12,1 ...ansa

Made in Italy, agricoltori Coldiretti al Brennero per stop invasione cibo straniero spacciato per italiano - Per fermare l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro ...vocedimantova