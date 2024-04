“Lollobrigida governatore neohitleriano” La filosofa Di Cesare rinviata a giudizio per le frasi a DiMartedì | “Non mi faccio intimidire”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Durante la trasmissione, su La7, il 18 aprile 2023 Donatella Di, docente di filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma, aveva attaccato il ministro dell’Agricoltura, Francesco, definendolo “” per le orami famose dichiarazioni sulla “sostituzione etnica” a proposito della questione dei migranti. Un anno dopo Diannuncia di essere statain seguito alla querela per diffamazione presentata dal ministro. L’udienza in tribunale a Roma è in programma il prossimo 15 maggio. “Tutto ruota intorno alla formula ‘sostituzione etnica’ che il ministro ha pronunciato al congresso Cisal il 18 aprile 2023 suscitando molto scalpore – afferma la docente in una nota inviata all’Ansa – La sera dello stesso ...

