Lo strappo di Gantz e i dubbi sull’Iran ora preoccupano Netanyahu

strappo nel governo Netanyahu, il ministro Gantz: “Elezioni anticipate a settembre”. E Biden accusa Israele per l’uccisione dei 7 operatori Wck - Il ministro della Guerra israeliano per la prima volta sfida la leadership del premier. Media: oggi Biden sentirà Netanyahu. Chiesta indagine indipendente sul raid contro l’ong World Center Kitchen. M ...quotidiano

Guerra Israele–Hamas, news. Strage volontari a Gaza, oggi telefonata Biden-Netanyahu. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, news. Strage volontari a Gaza, oggi telefonata Biden-Netanyahu. LIVE ...tg24.sky

I fatti del 4 Aprile: proteste contro Netanyahu, Salvini resta al suo posto, scienziati per la sanità pubblica - /04/2024 06:55:00 E' il 4 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Montano in Israele le proteste contro Netanyahu. Le famiglie degli ostaggi hanno fatt ...informazione