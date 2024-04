Lo spread Btp-Bund chiude in netta discesa a 137 | 9 punti

BTp: spread cala a 135 punti in chiusura, decennale scende al 3,71% dopo dati Usa - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Chiusura in netto calo per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di forte ripiegamento dei rendimenti sulla curva euro. A comprimere i rendimenti e' s ...borsaitaliana

Borse Europa chiudono sostanzialmente piatte dopo le minute della Bce - Sull’obbligazionario, lo spread Btp/Bund con il rendimento del decennale italiano ancora in calo al 3,74% e quello del Bund al 2,36%. Sul Forex, il cambio euro/dollaro si rafforza a 1,086 mentre il ...borse

spread Btp-Bund risale ma non troppo, ecco il target di Goldman - Lo spread Btp-Bund viaggia sui minimi da inizio 2022, nonostante il raffreddamento delle scommesse sui tagli dei tassi. I target di Goldman ...borse