Lo sgozzerei | lo ammazzo | Carla Bruni | la clamorosa minaccia a Sarkozy

(Di giovedì 4 aprile 2024) Che donne, che Belve. La prima puntata stagionale del programma di Francesca Fagnani su Rai 2 passerà alla piccola storia della tv 2024 per l'intervista a due leonesse,(pardon Carlà)e Loredana Bertè. L'interprete di Sei bellissima ha confermato la battutaccia su Carrisi («Pino Daniele ci manca, Albano invece sta sempre benissimo») e regalato un altro paio di perle. Una proprio su Pino: «Mi ha pregato di non mettere la minigonna a Sanremo perché aveva il bypass e temeva che si sarebbe sentito male, quindi per quattro sere ho messo i jeans, i giornalisti pensavano che avessi perso le valigie». L'altra sull'ex marito Borg, odiatissimo: «Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due b**tch, very b**tch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che ...