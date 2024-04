LIVE – Torino-Fiorentina | finale Coppa Italia Primavera C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Latestuale di, match valevole per ladellaSerie C. La compagine granata è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato Udinese, Inter e infine la Lazio in semie ora vuole fare di tutto per riuscire a sollevare questo importante trofeo. La formazione viola, dal suo canto, è reduce dalle vittorie nei confronti di Genoa, Milan e per ultima la Roma in semi. Adesso per i toscani l’obiettivo è tornare a vincere la, per aggiungere un altro trofeo alla loro bacheca. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 4 aprile alle ore 20:30. ...