LIVE Musetti-Borges | ATP Estoril 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro al servizio

(Di giovedì 4 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 15:13 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match conal. 15:10 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe Nuno. 15:08 Il vincente del match troverà ai quarti di finale uno tra il francese Fils ed il cileno Garin. 15:04 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto traed il lusitano, che poche settimane fa ha piegato Matteo Berrettini nella finale del Challenger di Phoenix. 15:00 Hubert Hurkacz supera per 7-6 6-4 il qualificato britannico Choinski ed approda ai quarti di finale. Tra poco meno di venti minuti entreranno in campo Lorenzoed il portoghese Nuno ...