LIVE Italia-Svizzera | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | scontro diretto determinante per i playoff dalle 14 00

(Di giovedì 4 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52: L’guidata dallo skip Joel Retornaz è una seria pretendente alle medaglie: dopo il terzo posto del 2022 e la quarta piazza del 2023, gli azzurri sono stati capaci di imporsi in tornei dello Slam e hanno chiuso da imbattuti il round robin dell’ultima rassegna continentale, salvo poi crollare nella fase a eliminazione. 13.49: Attenzione al Canada di Brad Gushue, che sta facendo molto bene e sogna di salire sul gradino più alto del podio dopo che la Nazionale della Foglia d’Acero ha perso quattro finali nelle ultime cinque edizioni. 13.46: Sono diverse le pretendenti al titolo iridato, a incominciare dalla Svezia del fenomenale Niklas Edin, capace di imporsi per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2022, che va a caccia del dodicesimo sigillo della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21: L’Italia si prende il punto e la partita prosegue: 8-4 per gli azzurri dopo 8 end 11.17: Un punto per l’Italia quando mancano 4 tiri alla fine ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36: Si chiude qui la partita! L’errore di Hood regala all’Italia la mano rubata da 2 punti e dunque gli azzurri battono la Nuova Zelanda 10.4 e fanno un ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

Fiorella Mannoia compie 70 anni e annuncia raddoppio LIVE a Caracalla - Una nuova emozionante avventura per Fiorella che poi proseguirà con il tour estivo “Fiorella Sinfonica – LIVE con orchestra”, in cui sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica ...adnkronos

The Kolors annunciano il loro primo tour europeo - The Kolors continuano la loro cavalcata internazionale e, dopo la grande festa del Mediolanum Forum di Assago, la band annuncia il suo primo tour europeo: The Kolors European Tour 2024/25 parte a magg ...ansa

Comedy Central LIVE: Francesco Fanucchi e Laura Formenti - Venerdì 12 aprile 2024 alle ore 21.30 sul palco del Blue Note di Milano (via Borsieri 37) prosegue la nuova edizione di spettacoli con i comici di Comedy Central, registrati dal vivo e trasmessi a ...mentelocale