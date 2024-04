LIVE – Italia-Svizzera 6-5 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di giovedì 4 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per la sedicesima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver affrontato in mattinata la Nuova Zelanda, tornano sul ghiaccio per incontrare i padroni di casa. Gli azzurri allenati da Ryan Fry vanno a caccia dunque di una grande prestazione per mettere in difficoltà una delle formazioni più temibili. Lo skipper Yannick Schwaller ed i compagni Benoit Schwarz-Van Berkel, Sven Michel e Pablo Lachat-Couchepin (Tom Winkelhausen riserva), quarti in classifica con 6 vittorie e 2 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera , partita valevole per la sedicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24: Gli svizzeri buttano via una stone e l’Italia ne piazza due a punto dopo 8 tiri del penultimo end 16.22: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del ... (oasport)

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato Italiano - La Juventus è tornata a vincere in Coppa Italia ma adesso servirà invertire la rotta in campionato contro la Fiorentina che ha battuto l’Atalanta in semifinale. Chiesa non si allena per influenza, ...juventusnews24

Giro d’Italia 2024: presentate le iniziative collaterali alla tappa di Oropa - Mancano 31 giorni alla tappa San Francesco al Campo – Santuario d’Oropa che darà subito grande slancio e interesse al Giro d’Italia 2024. Ma l’atmosfera della corsa rosa è già nell’aria. E la macchina ...laprovinciadibiella

Fiorella Mannoia compie 70 anni e annuncia raddoppio LIVE a Caracalla - Una nuova emozionante avventura per Fiorella che poi proseguirà con il tour estivo “Fiorella Sinfonica – LIVE con orchestra”, in cui sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica ...adnkronos