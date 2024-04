LIVE Italia-Nuova Zelanda 7-3 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24: La Nuova Zelanda grazia gli azzurri e non riesce a piazzare la terza stone a punto : 5-3 dopo il quinto end 10.23: Retornaz con due errori consecutivi ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda, partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)