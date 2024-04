LIVE – Italia-Nuova Zelanda 5-3 | girone Mondiali curling maschile 2024 | segui la DIRETTA

(Di giovedì 4 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per la quindicesima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, che fin qui hanno incassato tre sconfitte in otto partite giocate, sono al momento sesti in classifica e hanno dunque bisogno di vincere per continuare a sognare. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) devono vedersela ora con la compagine neozelandese. D’altro canto, lo skipper Anton Hood ed i compagni Ben Smith, Brett Sargon e Hunter Walker (Peter De Boer riserva), ancora a secco di vittorie, vanno a caccia di una grande ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08: Ancora una mano rubata dagli azzurri che si portano sul 5-1! 10.07: Serve la misurazione per capire a chi andrà la mano . Ci sono una stone ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24: La Nuova Zelanda grazia gli azzurri e non riesce a piazzare la terza stone a punto : 5-3 dopo il quinto end 10.23: Retornaz con due errori consecutivi ... (oasport)

