LIVE Italia-Nuova Zelanda 5-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | seconda mano rubata dagli azzurri nel quarto end!

(Di giovedì 4 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.08: Ancora unache si portano sul 5-1! 10.07: Serve la misurazione per capire a chi andrà la. Ci sono una stone neozelandese e unana alla stessa distanza al centro della casa 10.02: Una stone neozelandese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 9.58: Una stone neozelandese a punto a metà delend 9.51: Corto l’ultimo tiro di Hood, l’ruba lada due e vola sul 4-1! 9.46: Sbaglia la bocciata al penultimo tiro Hood e dunque ci sono ben tre stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri del terzo end 9.44:Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 9.41: Una stone ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.58: Una stone neozelandese a punto a metà del quarto end 9.51: Corto l’ultimo tiro di Hood, l’Italia ruba la mano da due e vola sul 4-1! 9.46: Sbaglia la ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

I NIPOTI DEI GARIBALDINI CANTANO 'TERRONE' A COMMISSO - Poiché tra i raffinati intellettuali tifosi atalantini venuti al Franchi per la semifinale di Coppa Italia, poi vinta dalla Fiorentina, alcune intelligenze scelte hanno gridato all’indirizzo di Rocco ...firenzeviola

Come guardare la quinta puntata di Pechino Express in streaming dall'estero - Questa sera, alle ore 21:15, andrà in onda la quinta puntata di Pechino Express 2024, l'adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca insieme all'inviato speciale Fru. L'appuntamento di oggi ...html

La scaletta di Gazzelle in concerto a Roma, giovedì 4 aprile 2024: l’ordine delle canzoni, orario, come arrivare - Questo evento unico si aggiunge all’attuale tour nei principali palasport d’Italia, partito l’8 marzo e che ha già ... ultimo album “DENTRO” e di ascoltare per la prima volta LIVE il brano sanremese ...soundsblog