LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km al traguardo! I 6 fuggitivi hanno 5 minuti di vantaggio

(Di giovedì 4 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Il gruppo ha accorciato sensibilmente: ora si trova a 4:50. 15.36 Meno di 30 km alvolante di Legutio. 15.33 La media di corsa ora è un po’ aumentata: si va a 41.300 km/h. 15.29 Per iè finita la discesa, ora tutta pianura per un lunghissimo tratto. Il gruppo intanto si è riportato sotto i 6. 15.25 I 6 corridori in fuga sono: Reuben Thompson (Groupama – FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Karel Vacek (Burgos – BH). 15.21 Il gruppo dovrà comunque stare attento perché 6sono davvero tanti. 15.18 Ora iintraprendono la lunga discesa e poi pianura verso ...