LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo! Fuggitivi con 4 minuti di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Mancano esattamente 50 km all’arrivo! 16.06 I 6 corridori in fuga sono: Reuben Thompson (Groupama – FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Mikel Retegi (Equipo Kern Pharma), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Karel Vacek (Burgos – BH). 16.03 Ora il gruppo dietro si è ricompattato. Questo “rallentamento” ha riportato ia riguadagnare. Ora sono con 4:00 di. 16.00 Mancano meno di 10 km alvolante di Legutio. 15.57 Dalla testa della corsa al secondo troncone del gruppo ci sono all’incirca 3:20. 15.54 Accelerazione incredibile della corsa: siamo a 60 km dall’arrivo! 15.51 Situazione attuale: i 6sono in testa alla corsa con 3:06 ...