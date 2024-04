LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024 in DIRETTA | grave infortunio per Vingegaard Cadono anche Evenepoel e Roglic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA MAXI-CADUTA COSA E’ SUCCESSO AGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con le news, le dirette e i programma di OA Sport. Skjelmose è il nuovo leader della generale. Si attende poi di conoscere il resto della graduatoria. Si attende ora la nuova e inevitabilmente modificata classifica generale, dopo una tappa che, per quanto successo resterà, inevitabilmente, nella storia deldeie forsenella storia di questa stagione ciclistica assoluta viste le numerose e purtroppo gravi cadute che hanno coinvoltoe ...