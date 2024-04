LIV Golf | al Trump National Doral si prepara il ‘The Masters’ | Rahm sfida Niemann

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo una pausa di quattro settimane con il The Masters (11-14 aprile ad Augusta) che si avvicina, il LIVfa tappa negli Stati Uniti. Più precisamente in Florida, a Miami, neldell’ex presidente Donald. Da domani a domenica i top players della superlega araba si contenderanno un montepremi complessivo di 25.000.000 di dollari, di cui 20.000.000 per la gara individuale e 5.000.000 per quella a squadre. Jon, attuale numero tre del ranking mondiale, insegue il primo successo sul circuito e dovrà vedersela con Joaquin, già vincitore di due tappe della LIV in questo inizio di stagione. “Questo è un grande appuntamento dizione verso il Masters”, ha spiegato Phil Mickelson. SportFace.