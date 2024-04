L’Isola dei Famosi | i nuovi concorrenti si presentano | emergono i primi dettagli

(Di giovedì 4 aprile 2024)dei, isi: ecco cosa emerge daivideomessaggidei, inizia la nuova edizione lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. L’edizione verrà condotta da Vladimir Luxuria e avrà al suo fianco due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In collegamento dall’Honduras invece ci sarà Eleonora Casalegno. Per isono in arrivo tante sfide, e tante dure settimane da affrontare e non si conosce ancora la data della finale. Leggi anche Monia La Ferrera risponde ai fan: le rivelazioni dell’ex gieffina Ivideo di presentazione deiNelle ultime ore è stato svelato il cast ...

