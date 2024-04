L’Inter è ritornata a lavorare | arrivano indizi su 2 giocatori e il terzo?

Leggi tutta la notizia su inter-news

si è allenata oggi ad Appiano Gentile, in vista del match esterno contro l'Udinese. Si sono rivisti in gruppo Arnautovic e Cuadrado, mentre de Vrij ha fatto ancora lavoro personalizzato. Come già anticipato nei giorni precedenti, l'attaccante austriaco stava leggermente meglio rispetto all'olandese, che però dovrebbe rientrare a pieno regime nella giornata di domani. Quanto a Cuadrado, Inzaghi aspettava il suo rientro dopo l'operazione al tendine d'Achille, che gli ha fatto saltare tre mesi di campionato. Ovviamente non è al top della preparazione, tanto che già stato fissato il suo programma di rientro.