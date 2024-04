L' integrità nella ricerca scientifica e la necessità di una nuova disciplina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Era il 2011, quando incappai per la prima voltamia vita in una sterminata quantità di lavori scientifici con immagini manipolate, a causa di un progetto die sviluppo industriale che aveva per scopo l’estrazione di dati dalle figure degli articoli pubblicati, per aggregare i risultati di esperimenti diversi e ottenere nuovi risultati interessanti, grazie a un software appositamente disegnato. Quando decisi che il problema era troppo importante per essere ignorato, e mi recai in una Procura della Repubblica per la prima voltamia vita, vi era scarsa, scarsissima consapevolezza delladi controllare l’dei dati scientifici pubblicati e della condotta deitori; vigeva l’idea che, nonostante singole mele marce, il fenomeno fosse raro. Da ...