L’infondata teoria della “sabbia del Sahara” e le fantomatiche Scie chimiche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Per ogni vittima di «malore improvviso» ci sarà chi darà la colpa ai vaccini. Similmente, per ogni calamità ci sarà pronto chi la collegherà al complotto dellegeoingegneria. Non fanno eccezione alluvioni e terremoti. Così anche il recente fenomeno delle polveri provenienti dalche stanno “ricoprendo” le nostre città deve essere inglobato nella narrazione. Come nelle ultime condivisioni Facebook, per altro frutto del riciclo di altre storie concepite due anni prima. Così la «del» risulterebbe essere invece frutto del rilascio di metalli pesanti da parte dei Governi coinvolti nella cospirazione. Per chi ha fretta: Si sostiene che ladelgiunta in Europa sia dovuta al complotto delle ...