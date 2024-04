Lindstrom e Traoré | il Napoli ha preso una decisione | svolta per il calciomercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilinizia a lavorare per la prossima stagione, De Laurentiis ha già dato un’indicazione su. Una stagione decisamente negativa quella che ilsta vivendo. Difficile da credere, se pensiamo che soltanto dieci mesi fa questa stessa squadra stava festeggiando uno scudetto stravinto. Eppure le varie scelte come gli addii di Giuntoli e Spalletti, e le sostituzioni non all’altezza della società, così come un mercato privo di un difensore centrale di alto livello che potesse prendere il posto di Kim, hanno portato a un disastro sportivo per gli azzurri. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a lavorare aldel futuro. Scelto il prossimo direttore sportivo, che con tutta probabilità sarà Giovanni Manna proveniente dalla Juventus, i passi ...