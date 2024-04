Linda Secoli e la chiesa medievale delle Cento Chiavi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Spezia, 4 aprile 2024 - Prosegue, dopo il felice esordio della prima giornata che ha visto una notevole partecipazione di pubblico, la rassegna 'La Spezia e i suoi palazzi' con il secondo incontro che si terrà giovedì 4 aprile alle 17,30 con, ricercatrice e guida turistica del territorio e autrice del volume sulla storia di 'San Bartolomeo' (pubblicato dalle Edizioni Giacché). Le conferenze si tengono grazie alla collaborazione con Suntimes, nella sala multimediale di Sunspace in via Sapri 68 (ex Cinema Diana), che fu sede del seicentesco oratorio dedicato a San Carlo Borromeo e che a fine Setteospitò il primo teatro spezzino. La presentazione del 4 aprile ripercorre la storia dell’insediamento e della...