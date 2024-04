Liberi di correre Apre il giardino riservato ai cani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arriva a Seveso una nuova area, in via Colleoni a Baruccana. Domenica alle 10 è in programma l’inaugurazione della nuova area di sgambamento per, poco distante all’area verde a fianco del Palalpi e nelle vicinanze dell’oratorio San Clemente di Baruccana. La nuova area dedicata agli amici a quattro zampe è ampia 680 metri quadrati e divisa in due parti, una permediopiccoli e una seconda per quelli di taglia più grande. È delimitata da una recinzione ancorata alla fondazione con quattro cancelli, due carrai e due pedonali in modo da garantire l’accesso separato. Il costo complessivo dell’opera realizzata a cura dell’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso è di 56mila euro. È stato realizzato l’allaccio al pozzetto per le nuove fontanelle in acciaio verniciato, dotate di vaschette per abbeverare i ...