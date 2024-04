LG Smart TV QNED | l’offerta Unieuro con l’IA a casa vostra!

(Di giovedì 4 aprile 2024) Se si pensa alla comodità delletv, si pensa più comunemente ad unatv con unahub dove tenere tutti i contenuti da guardare. Ma non solo! Lo scoprite con questa offertasullatv LGda 55 pollici! Bello poter concludere una giornata guardando un film o una serie comodamente seduti sul divano, non è vero? Ma sappiate che potete farlo in maniera ancora più facile. Al giorno d’oggi le tecnologie si evolvono quotidianamente e ci lasciano sempre sorpresi ogni singola volta. Questa è una cosa che spesso fa anche la LG Electronics, che oltre a produrre i propri prodotti, si occupa continuamente di ricerca e sviluppo in monitor intelligenti. Proprio così, tengono molto a rendere anche letv estremamente intelligenti e pronte a ...

LG inizia il rilascio di webOS 23 per la gamma TV OLED CS, C2 e G2 del 2022: ...New' che consentirà di ricevere aggiornamenti per cinque anni a tutti coloro che possiedono uno smart TV LG 2024 o un TV OLED LG 2022 (inclusi LG OLED Flex ed LG OLED Posé) o un QNED Mini LED 8K 2022 ...

TV QLED e UHD 4K: super prezzi su Amazon, si parte da 249 per un ottimo 43'!: - 7% LG QNED 43'' - Serie QNED75 2023 - 43QNED756RA - Smart TV 4K, Tecnologia Quantum Dot NanoCell, Processore 416.00 385.99 Compra ora Ci sono però anche altri TV in offerta, come ad esempio il ...