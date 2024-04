Lezioni di moralità e poi in Puglia…” Padellaro annienta il Pd per lo scandalo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sulla testa del Partito Democratico aleggia la famosa legge del contrappasso, l'arte di ‘soffrire il contrario'. In effetti, se, come ammette Antonio, «spesso i Dem dannodipubblica» poi non possono assistere in casa propria a dinamiche come il caos che sta attraversando il Comune di Bari, e che seppur lateralmente ha però colpito anche il sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro. Il riferimento è chiaramente al terremoto politico-giudiziario che sta coinvolgendo il territorio pugliese, con la procura di Bari che ipotizza un'associazione finalizzata alla corruzione elettorale che avrebbe permesso di comprare voti, al prezzo di 50 euro l'uno, alle eamministrative in due comuni del barese nel 2020 e 2021 (rispettivamente Grumo Appula e Triggiano). Nel merito della ...