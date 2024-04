L’ex comandante del Ris Garofano ospite al corso di formazione

(Di giovedì 4 aprile 2024)del Ris di Parma Luciano(nella foto), oggi presidente dell’Accademia italiana di Scienze Forensi, sarà l’deldi altagratuito organizzato dalla Halley Informatica con il patrocinio del Comune di Matelica per mercoledì 8 maggio dalle 9 alle 17, nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato. Il workhshop, con iscrizione obbligatoria sul sito www.halley.it e attestato finale, sarà dedicato all’infortunistica stradale e alla pratica di polizia giudiziaria, con approfondimenti su omicidio stradale, rilievi tecnici, procedure operative e attività di polizia giudiziaria alla luce della riforma Cartabia. Ad affiancaresarà Franco Morizio, giàdella Polizia locale, membro del consiglio ...

Joey Barton colpisce ancora. L’ex calciatore , noto per i suoi numerosi comportamenti controversi, si è nuovamente trovato al centro dell'attenzione, ma questa volta il calcio non centra niente. ... (ilgiornaleditalia)

Tempo di lettura: 2 minutiIl giudice del Tribunale del Lavoro di Nola (Napoli), Maria Viola, ha rigetta to il ricorso dell’ex comandante della polizia Municipale di Pomigliano d’Arco , Luigi Maiello, ... (anteprima24)

Giorgio Tambellini, l'ex compagno di Francesca De Andrè (nipote di Faber) condannato per maltrattamenti - Giorgio Tambellini, 40 anni, ex fidanzato di Francesca De Andrè ... Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. Il comandante Massimiliano De Luca, al quale devo tutto, ha capito ...leggo

Pomigliano, rigettato il ricorso per mobbing dell’ex comandante di polizia locale - Questa mattina il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola ha emesso ordinanza sul ricorso per mobbing intentato dall'ex comandante della polizia ...ilfattovesuviano

Francesca De André: condannato l'ex fidanzato Giorgio Tambellini - E' stato condannato a tre anni e tre mesi l'ex fidanzato di Francesca De André, Giorgio Tambellini. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La sentenza è stata emessa dal ...comingsoon