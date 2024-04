L’Europa scopre il conto delle politiche green Ma possono farci ancora più male

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le nostre industrie e imprese stanno già pagando unsalatissimo in termini di calo della produttività a causa della transizione. Su Atlantico Quotidiano lo sosteniamo da sempre. A lanciare l’allarme, di recente, è stata persino la Banca centrale europea – nonostante la presidente Christine Lagarde abbia più volte evocato un non meglio precisato contributo della politica monetaria agli obiettivi di decarbonizzazione, qualcosa che chiaramente esula e, diremmo, contrasta con la missione statutaria dell’istituto che è principalmente la stabilità dei prezzi. L’allarme della Bce Attenzione, però, perché mentre l’Ue fissa obiettivi di riduzioneemissioni al 2035, 2040 e al 2050, contribuendo alla percezione del pubblico che si tratti di qualcosa di lontano nel tempo, in realtà l’impatto...