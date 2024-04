Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo con il clima di incertezza sul taglio dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Un contesto nell'ambito del quale i titoli di ... (quotidiano)

Roma, 3 marzo 2024 – Attesi ed evocati a più riprese a tutti i tavoli dedicati all’automotive, compreso quello di ieri per Stellantis relativo a Mirafiori, gli Ecoincentivi saranno disponibili entro ... (quotidiano)

Suicidi in carcere, ministro Nordio: "5 milioni di euro per la prevenzione" - "Al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell'ambito della popolazione detenuta, ho firmato un decreto che prevede per il corrente anno l'assegnazione di 5 milioni di ...tg24.sky

L'euro è poco mosso in avvio a 1,0846 dollari - L'euro è poco mosso in avvio di giornata dopo rialzo di ieri. La moneta unica guadagna lo 0,09% salendo a 1,0846 dollari. Il cambio con lo yen è a 164,46 con una variazione di +0,05%. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Trova 600 euro per terra vicino al banco posta e li porta in questura: il grande cuore di un giovane senegalese - L'immigrato ha cercato di inseguire l'agrigentino che riteneva fosse il proprietario di quei soldi, ma l'uomo s'è frettolosamente allontanato. Ieri, l'utente tornato alla Posta per protestare è stato ...agrigentonotizie