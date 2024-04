Letizia di Spagna fulminante | dall’abito improponibile ai pantaloni di pelle rossa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 aprile 2024)diha ripreso il lavoro a pieno ritmo dopo le vacanze di Pasqua e in due giorni ha sfoggiato due look diametralmente opposti. Uno bocciatissimo, mentre il secondo è un mix vincente tra classico e rock, con tanto diin, firmati Hugo Boss. E non ha mancato di lanciare sguardi fulminanti a suo marito Felipe. Ma procediamo con ordine.di, l’abito a fantasia rosa è un errore incredibile Mentre proseguono i rumors sulla presunta storia d’amore di sua figlia maggiore Leonor,difa parlare di sé per i suoi look che, come sempre, sorprendono. Anche se non tutte le volte piacevolmente. Dopo la pausa di Pasqua Donnaha ripreso la sua agenda. Primo impegno ...