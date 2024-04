“L’Eredità” | Riccardo cade alla Ghigliottina e scoppia la polemica sui social | ecco perché

(Di giovedì 4 aprile 2024) News tv. “”,lasui– Continua il successo inarrestabile de “”. Il programma di Rai 1, che quest’anno vede al timone Marco Liorni, subentrato a Flavio Insinna, si conferma uno degli appuntamenti preferiti dagli italiani. Ci si diverte, si imparano cose nuove e poi è una trasmissione godibilissima che riserva sempre sorprese. La puntata di ieri, mercoledì 3 aprile, non è stata da meno (lo dicono anche gli ascolti). Si è aperta con un clamoroso colpo di scena e si è conclusa con qualchesui. Scopriamo insieme cos’è successo… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, disastro ...

Nella puntata di quest’oggi – 31 marzo 2024 – è arrivato al gioco finale de L’Eredità Riccardo , agente di commercio ed ex assistente di voto. Il campione s’è ritrovato alla ghigliottina a concorrere ... (nonsolo.tv)

l’Eredità di mercoledì 3 aprile 2024 . Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la ... (ascoltitv)

Una puntata movimentata, quella de L'Eredità in onda su Rai 1 mercoledì 3 aprile. Siamo nello studio di Marco Liorni, il gioco è quello delle parole e dei loro legami, il format campione in termini ... (liberoquotidiano)

Foggia, Karima e l'Orchestra ICO Suoni del Sud in 'Love with Burt Bacharach': Con Umbria Jazz rappresenta l'Italia nei festival internazionali. Artista molto amata in Cina dove ... Amata dai musicisti ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo Fioravanti e con Stefano Bagnoli. ...

'Prima Comunicazione' è in edicola e disponibile in digitale: Parole & Dintorni - Fondata da Riccardo Vitanza, l'agenzia di ...rilevanza che è il voto dell'AI Act che rimarrà una preziosa eredità ...