Lens vs Le Havre – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilcercherà di riaccendere le speranze di Champions League ospitando sabato 6 aprile in Ligue 1 il Le, in difficoltà. Gli uomini di Franck Haise sono caduti in una sconfitta contro due dei loro rivali della top-four a cavallo della pausa internazionale e hanno perso il contatto con le squadre che li precedono. Il calcio di iinzio divs Leè previsto alle 17 Anteprima della partitavs Lea che punto sono le due squadreDopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Nizza prima della pausa, ilha reagito nel peggiore dei modi, perdendo 2-1 a Lille al ritorno in campo nel weekend. La sconfitta contro le due squadre direttamente sopra di loro nella classifica della Ligue 1 ha seriamente intaccato ...