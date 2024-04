“Lei sorride e lui anche” Letizia e Paolo | come va alla coppia dopo il Grande Fratello

(Di giovedì 4 aprile 2024)ilsi stanno vivendo il loroamore, nato proprio all’interno del reality show di Canale 5. Nelle ultime ore è stato proprio lui a mostrare unasorpresa, fattasua fidanzata, che l’ha resa ovviamente felicissima. Non poteva davvero trovare un ragazzo migliore, stando al suo umore che è decisamente molto alto. Finito ilhanno deciso di godersi questa relazione sentimentale. Per loro ci sono statele prime festività trascorse insieme, parliamo di Pasqua e Pasquetta, ma nella giornata del 3 aprile il macellaio ha lasciato tutti senza parole con qualcosa che lei ha potuto ...

Giovanni Padovani è stato condannato all’ Ergastolo . L’ex calciatore e modello di 28 anni, accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex compagna Alessandra Matteuzzi, ha però provato fino ... (quotidiano)

Una canzone, quella di Angelina Mango , che sta spopolando in tutte le classifiche. Dopo la vittoria di Sanremo, la figlia di Mango si sta letteralmente prendendo tutta la scena musicale. Si era ... (movietele)

La Sestese sorride: poker e vantaggio ampio in classifica - La Sestese travolge 4-1 il Zelo Buon Persico e ora sogna ad occhi aperti: ha come minimo 4 punti di vantaggio (dipende dai recuperi) a tre giornate dalla fine. La partita è un monologo in cui vanno a ...sportgrigiorosso