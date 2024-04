Leclerc | casco speciale a Suzuka per ricordare Jules Bianchi Foto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024)(Giappone), 4 aprile 2024 – Il momento di aprire il gas, il momento del ricordo più doloroso. Dieci anni fa, sul circuito giapponese di, Charlesperse un amico,. E in questo weekend di gara, il pilota della Ferrari correrà con undedicato all’amico d’infanzia. Il post di: "Unin ricordo di una persona moltoper me. Sono passati 10 anni da quando abbiamo perso, qui in Giappone. Quanti ricordi insieme che non dimenticherò mai e poi mai. Mi manchi e domenica farò di tutto per portare quelsul gradino più alto del podio". Il tragico incidente era avvenuto 5 ottobre 2014....