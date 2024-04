L' eccellenza italiana del digitale Var Group main partner della mostra evento di Federico Solmi ‘SOLMI - Ship of Fools' | con le americane Phillips Collection e Thoma Foundation

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) - 4 aprile 2024. Nell'anno che consacra l'interesse verso l'artea livello globale – in concomitanza con la LX Biennale di Venezia orientata alla scoperta delle ultime sperimentazioni artistiche con le nuove tecnologie - Var Digital Art by Var, realtà pioniera nella promozione dell'incontro tra arte contemporanea,e impresa, arriva nella città lagunare dal 18 aprile al 28 luglio con laof” di, apportando le proprie competenze digitali e le tecnologie più evolute. Laè curata da Dorothy Kosinski, Direttore Emerito, co-curata da Renato ...

La calzoleria artistica di Pablo è stata certificata ufficialmente come attività di produzione del Made in Italy riconosciuto all'estero. Un passo da gigante per ... (anteprima24)

Pasqua “bello tranquillo a casa” per Flavio Briatore , che in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ si racconta dopo l’operazione subita per l’asportazione di un tumore benigno al cuore. “Ho preso ... (secoloditalia)

Grandi chef ad alta quota per l'evento enogastronomico ''Il Cervino è in buone mani'' - Lunedì 8 e martedì 9 aprile alcuni degli chalet più in di Cervinia ospiteranno “Il Cervino è in buone mani”, evento enogastronomico che celebra le eccellenze alimentari ... distribuzione di cibi ...horecanews

Carlsberg Italia lancia EXTRA10, l’innovativo sistema di spillatura DraughtMaster - Carlsberg Italia, terzo produttore di birra a livello nazionale ... realizzare un modello di business che sappia coniugare la tutela dell’ambiente con l’eccellenza e la creazione di valore per tutti ...horecanews

Santanchè: "Turismo legato ai set porta nei territori guadagni per 600 mln" - In occasione degli Stati generali dal 12 al 14 aprile in Sicilia primo 'Verticale' dedicato al legame tra la settima arte e turismo ...adnkronos