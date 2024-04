Le presunte apparizioni della Madonna | la ’veggente’ stavolta diserta Ma i fedeli non lasciano Trevignano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo la decisionediocesi di Civita Castellana che si è espressa negativamente sulledi, ieri Gisella Cardia, la donna che asserisce di avere le visioni mariane, non ha presenziato alla recita del rosario sulla collina. La liturgia si è svolta comunque – nonostante il diviedodiocesi – come ogni 3 del mese e come sempre è stata trasmessa in diretta su Youtube. Intanto l’amministrazione comunale difa sapere che procederà "in brevissimo tempo nel diffidare l’associazione ’Ladi’ onlus e i proprietari dell’area in questione, che così come hanno rimosso le opere abusive, dovranno interrompere ogni attività non idonea alla destinazione prevista".