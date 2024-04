Le opinioni sono fragili in rete | I cittadini non diventino utenti

(Di giovedì 4 aprile 2024) D iritto all’informazione, libertà di stampa e opinione, diritto alla privacy si stanno trasformando per l’avvento delle nuove tecnologie e i nuovi media. Si tratta di argomenti regolati dagli articoli 15 e 21 Costituzione, che tutelano la libertà e la segzza di corrispondenza e "ogni altra forma di comunicazione" e la libertà di parola, stampa e di manifestazione del pensiero con "ogni altro mezzo di diffusione". Articoli che ricomprendono in linea di principio tutta la sfera dell’informazione e la comunicazione, ma che risalgono a quando ancora in Italia non esisteva neanche la Tv. La rivoluzione informatica e telematica pone infatti nuovi problemi. "Rispetto ai diritti emergono due ambiti di problemi: da un lato, lo sviluppo di internet impone di valutare la regolazione di nuovi diritti; dall’altro, va ad intaccare i diritti tradizionali", osserva il proposito ...

Bella e intelligente: sulla carta Louanna Jasmin è la fidanzata perfetta. Ma nella realtà le cose non stanno proprio così. E’ stata la stessa mo della inglese di Playboy a rivelare in un’intervista ... (ilfattoquotidiano)

Elenoire Casalegno (Us Mediaset) sono arrivate le conferme ufficiali sull’Isola dei Famosi 2024. Come DM anticipato, Sonia Bruganelli ricoprirà il ruolo di opinionista. Accanto a lei il ... (davidemaggio)

Europee, Casini: «I litigi su Tarquinio sono un po’ deprimenti. Il Pd si apra alla novità e accetti il pluralismo» - L’ex presidente della Camera: «La Dc candidava Agnelli e gli operai». «La discussione su Tarquinio mi appare un po’ deprimente e strana» ...corriere

Fuore riallarga il 'campo giusto' al Pd, plaude a Nobiletti e sogna di restare in Europa: "Facciamo i numeri con Conte" - Alleanze possibili in tre comuni su quattro oltre i 15mila abitanti. Il punto dell'europarlamentare Mario Furore ...foggiatoday

No, non è il potere a fare l’uomo forte - Chi è, in Russia, in questo momento, l’uomo forte Putin, chiuso nelle mura del Cremlino, circondato da guardie armate, che elimina gli oppositori e produce morte in Ucraina Oppure l’uomo forte è Eva ...corriere