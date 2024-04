Le it bag per la Primavera 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) Secondo Libby Page, marketing director di Net-a-Porter, trovare le parole per definire una it bag è come cercare di spiegare perché ci si innamora di qualcuno. «È semplicemente qualcosa che senti dentro». Nonostante la natura effimera del concetto, in tanti hanno cercato nel tempo di trovare la ricetta per l’accessorio perfetto, quello capace di trasformarsi da espressione della tendenza del momento in icona senza tempo. Creare una it bag è la fantasia della maggior parte di stilisti e direttori creativi. Non solo perché una borsa, più di qualunque capo di abbigliamento, ha la capacità di diventare parte di qualcosa che trascende la moda stessa, ma anche perché — più semplicemente — una borsa può diventare un’importante fonte di fatturato per decenni. Non solo quindi gli accessori sono il grande unificatore, in quanto borse, scarpe e gioielli sono meno limitanti rispetto alle ...